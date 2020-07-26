بلدية البكيرية تستعد لعيد الأضحى المبارك بتجهيز (٧) نقاط مؤقتة للذبح بالإضافة للمسلخ الرئيسي

المناطق / البكيرية

انطلقت الاستعدادات والتجهيزات لموسم عيد الأضحى المبارك للعام 1441هـ، والذي تشرف عليه بلدية محافظة البكيرية التابعة لأمانة منطقة القصيم ، ومتابعة يومية ميدانية من قبل سعادة رئيس البلدية الأستاذ / يوسف بن عبدالله الخليفة

حيث أكد “الخليفة” إلى أن البلدية سوف تقوم بتسهيل ذبح الأضاحي على سكان المحافظة , من خلال منظومة عمل متكاملة، مكونة من مسلخ رئيسي بالمحافظة وسبع نقاط ذبح موزعة داخل المراكز التابعة وأيضاً سوق رئيسي بالمحافظة وأسواق متفرقة مؤقته داخل المراكز التابعة , كما يشمل البرنامج الترخيص للمطابخ بالذبح بعد تطبيق الاشتراطات الصحية ووضع جميع الاحترازات والبروتوكولات الصحية ، ووضعت البلدية خطة إصحاح بيئي ترتكز على التخلص الآمن من الفضلات والجلود، وعمليات رش مستمرة بالمبيدات لأماكن محددة لمنع أي انتشار للحشرات.

كما تحدث “الخليفة” وقال أن العمل مستمر منذ أكثر من شهر من خلال فرق عمل تدرس كل الملاحظات السابقة، وأكد إلى أن من ضمن الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطن والمقيم خلال العيد توزيع أكياس النفايات وإيصالها للمنازل وتوفير عمالة للتنزيل والتحميل بالمسالخ المذكورة ورحب “الخليفة” في الوقت نفسه بتلقي أي استفسارات أو ملاحظات على الرقم الموحد 940، ومؤكدا على الشراكة المؤملة مع المواطن والمقيم التي من شأنها تعزيز ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.

من جانب أخر أنهت البلدية تجهيزات الشوارع والميادين والمنتزهات وذلك ابتهاجاً بقدوم عيد الأضحى المبارك

