احدث الأخبار

تحذير من “خلل كارثي” للطائرات بسبب التوقف الطويل
أبرز المواد
 بالأرقام.. أغنياء العالم جمعوا ثروات طائلة في زمن كورونا
أبرز المواد
 تدريبات بحرية مصرية فرنسية في “المتوسط”
أبرز المواد
 لهذا السبب.. رجل يتقاسم جائزة 22 مليون دولار مع صديقه القديم
أبرز المواد
 نصيحة طبية لمن يرتدون الكمامة أثناء ممارسة الرياضة
أبرز المواد
 بلدية البكيرية تستعد لعيد الأضحى المبارك بتجهيز (٧) نقاط مؤقتة للذبح بالإضافة للمسلخ الرئيسي
منطقة القصيم
 آيفون 12.. تسريبات تكشف موعد الإطلاق و”مفاجآت الحدث”
أبرز المواد
 صوماليون بجنسية قطرية.. تركيا ترسل المرتزقة الجدد إلى ليبيا
أبرز المواد
 جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك تطلق مشروع الأضحية الميسرة
منطقة تبوك
 أمير منطقة جازان يوجه باستمرار العمل وانجاز المعاملات أثناء إجازة عيد الأضحى
منطقة جازان
 تقرير حقوفي: 27 شهيداً فلسطينياً و 1070 مصاباً و 2330 معتقلاً في النصف الأول من العام الجاري
أبرز المواد
 جامعة تبوك تختتم الفصل الصيفي بتشغيل 18227 جلسة للفصول الافتراضية
منطقة تبوك
تحذير من “خلل كارثي” للطائرات بسبب التوقف الطويل

تحذير من “خلل كارثي” للطائرات بسبب التوقف الطويل

أبرز المواد
بالأرقام.. أغنياء العالم جمعوا ثروات طائلة في زمن كورونا

بالأرقام.. أغنياء العالم جمعوا ثروات طائلة في زمن كورونا

أبرز المواد
تدريبات بحرية مصرية فرنسية في “المتوسط”

تدريبات بحرية مصرية فرنسية في “المتوسط”

أبرز المواد
لهذا السبب.. رجل يتقاسم جائزة 22 مليون دولار مع صديقه القديم

لهذا السبب.. رجل يتقاسم جائزة 22 مليون دولار مع صديقه القديم

أبرز المواد

بلدية البكيرية تستعد لعيد الأضحى المبارك بتجهيز (٧) نقاط مؤقتة للذبح بالإضافة للمسلخ الرئيسي

بلدية البكيرية تستعد لعيد الأضحى المبارك بتجهيز (٧) نقاط مؤقتة للذبح بالإضافة للمسلخ الرئيسي
http://almnatiq.net/?p=888302
المناطق / البكيرية

انطلقت الاستعدادات والتجهيزات لموسم عيد الأضحى المبارك للعام 1441هـ، والذي تشرف عليه بلدية محافظة البكيرية التابعة لأمانة منطقة القصيم ، ومتابعة يومية ميدانية من قبل سعادة رئيس البلدية الأستاذ / يوسف بن عبدالله الخليفة

حيث أكد “الخليفة” إلى أن البلدية سوف تقوم بتسهيل ذبح الأضاحي على سكان المحافظة , من خلال منظومة عمل متكاملة، مكونة من مسلخ رئيسي بالمحافظة وسبع نقاط ذبح موزعة داخل المراكز التابعة وأيضاً سوق رئيسي بالمحافظة وأسواق متفرقة مؤقته داخل المراكز التابعة , كما يشمل البرنامج الترخيص للمطابخ بالذبح بعد تطبيق الاشتراطات الصحية ووضع جميع الاحترازات والبروتوكولات الصحية ، ووضعت البلدية خطة إصحاح بيئي ترتكز على التخلص الآمن من الفضلات والجلود، وعمليات رش مستمرة بالمبيدات لأماكن محددة لمنع أي انتشار للحشرات.

كما تحدث “الخليفة” وقال أن العمل مستمر منذ أكثر من شهر من خلال فرق عمل تدرس كل الملاحظات السابقة، وأكد إلى أن من ضمن الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطن والمقيم خلال العيد توزيع أكياس النفايات وإيصالها للمنازل وتوفير عمالة للتنزيل والتحميل بالمسالخ المذكورة ورحب “الخليفة” في الوقت نفسه بتلقي أي استفسارات أو ملاحظات على الرقم الموحد 940، ومؤكدا على الشراكة المؤملة مع المواطن والمقيم التي من شأنها تعزيز ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.

من جانب أخر أنهت البلدية تجهيزات الشوارع والميادين والمنتزهات وذلك ابتهاجاً بقدوم عيد الأضحى المبارك

روابط ذات صلة

بلدية عقلة الصقور تزيين (٧٠٠) عمود وتكثف تجهيزات المسلخ والرقابة الصحية لموسم عيد الأضحى

بلدية عقلة الصقور تزيين (٧٠٠) عمود وتكثف تجهيزات المسلخ والرقابة الصحية لموسم عيد الأضحى
بلدية البدائع تستعد لعيد الأضحى بتجهيز المسلخ وتهيئة الحدائق والمنتزهات

بلدية البدائع تستعد لعيد الأضحى بتجهيز المسلخ وتهيئة الحدائق والمنتزهات
طالبة جامعة القصيم تحقق المركز الثاني في البرنامج التدريبي التنافسي «Seeds for The Future»

طالبة جامعة القصيم تحقق المركز الثاني في البرنامج التدريبي التنافسي «Seeds for The Future»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*