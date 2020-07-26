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مدني أبها يباشر حالة لإجتراف مركبة تقل عائلة بوادي ( عبلا ) بمركز مربة

مدني أبها يباشر حالة لإجتراف مركبة تقل عائلة بوادي ( عبلا ) بمركز مربة

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مدني أبها يباشر حالة لإجتراف مركبة تقل عائلة بوادي ( عبلا ) بمركز مربة

مدني أبها يباشر حالة لإجتراف مركبة تقل عائلة بوادي ( عبلا ) بمركز مربة
http://almnatiq.net/?p=888306
المناطق - عسير

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها تلقى بلاغاً في تمام الساعة (١٨:٠٩) من مساء امس الأحد ١٤٤١/١٢/٠٥هـ عن ( إجتراف مركبة من نوع هايلكس بها أشخاص بسيل بوادي عبلا بمركز مربة ) ، وعلى الفور تم تحريك الفرق للموقع مع طلب الدعم اللازم من فرق إضافية وكذلك دعم الموقف بفرق المتطوعين ، وعند الوصول وجد بأن الحالة عبارة عن إجتراف السيل لمركبة من نوع تويوتا هايلكس في ( وادي عبلا بصدر وايله ) حيث تم البدء في عمليات البحث وتمشيط الوادي بعد إنخفاض منسوب مياه السيل بالتعاون مع المواطنين وبمشاركة مجموعة من الفرق التطوعية ( غوث وساعد ونجوم التطوع ونشامى ) حيث عُثِر على جثماني رجل وطفلة لم يتم التعرف على هويتهما وجرى تسليم الجثتين للشرطة وإيقاف عمليات البحث في تمام الساعة (٢٣:٢٠) وذلك لإستمرار الحالة المطرية وتحسباً للسيول المنقولة ، وسوف تُستأنف عمليات البحث صباح اليوم بمشيئة الله وفقاً للخطط المعدة مسبقاً .
وجدد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير التحذير من الاقتراب من التجمعات المائية ومجاري الأودية والسباحة فيها ومتابعة ما يرد في منصات التواصل الاجتماعي للدفاع المدني من تحذيرات ورسائل توعوية متمنياً السلامة للجميع.

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