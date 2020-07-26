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حضور ميداني وتوعوي لهيئة الأمر بالمعروف في أسواق ومتنزهات الطائف والليث خلال عيد الأضحى

حضور ميداني وتوعوي لهيئة الأمر بالمعروف في أسواق ومتنزهات الطائف والليث خلال عيد الأضحى

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حضور ميداني وتوعوي لهيئة الأمر بالمعروف في أسواق ومتنزهات الطائف والليث خلال عيد الأضحى

حضور ميداني وتوعوي لهيئة الأمر بالمعروف في أسواق ومتنزهات الطائف والليث خلال عيد الأضحى
http://almnatiq.net/?p=888308
المناطق - مكة المكرمة

كثفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظتي الطائف والليث العمل الميداني والتوعوي في الأسواق والمجمعات التجارية والمتنزهات والشواطئ الساحلية خلال تواجد المواطنين والمقيمين أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وارتكز العمل على التنبيه للصلوات والمحافظة عليها وحثهم على اغتنام أيام عشر ذي الحجة مع أخذ الاحترازات الوقائية والتدابير الصحية والالتزام بتعليمات الجهات المختصة وذلك عبر بث ونشر الرسائل التوعوية في الأسواق والطرق.

من جهة أخرى وفي إطار التعاون الحكومي مع الجهات الرسمية استفادت هيئة محافظة الطائف من اللوحات الإلكترونية والشاشات التلفزيونية في مطار الطائف الدولي ببث رسائل توجيهية عن حملة (خذوا حذركم) التي أطلقها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند تزامناً مع العود بحذر للحياة الطبيعية.
كما احتوت الرسائل التوعوية على أحاديث وآثار عن فضل أيام عشر ذي الحجة والعمل فيها.

وأكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن جميع الهيئات بالمنطقة تعمل وفق الخطة الميدانية المرسومة والتي تهدف إلى إبراز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال حضور فرق الهيئة الميدانية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حال حدوث ملاحظات تستوجب التنسيق مع الجهات المختصة. وتحظى هذه الجهود بدعم كبير من صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه ومتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام حفظهم الله.

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