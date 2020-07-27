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15 مليونا تجنب العميد عقوبات «الفيفا»

15 مليونا تجنب العميد عقوبات «الفيفا»
http://almnatiq.net/?p=888318
المناطق - الرياض

تواصل إدارة نادي الاتحاد إغلاق القضايا التي صدرت بحقها أحكام من قبل «الفيفا»، وأبرز تلك القضايا المستحقات المالية للطاقم الفني المساعد للمدرب بيليتش، ووكيل أعمال دولي وبلغ إجمالي القيمة المالية لمستحقاتهم نحو 15 مليون ريال سلمت لهم أخيرا.

وأوضحت المصادر وفقا لـ”عكاظ”، أن الإدارة الاتحادية تسعى لإغلاق كافة القضايا التي على النادي من أجل تجنب أية عقوبات من قبل «الفيفا»، وجار العمل على قدم وساق من قبل الإدارة القانونية بالنادي للوقوف على أبرز القضايا التي تهدد النادي بهدف إغلاقها قبل اتخاذ أية قرارات من قبل «الفيفا».

من جانب آخر، أنهى الفريق الاتحادي معسكره بمنطقة عسير وعادت البعثة عصر أمس إلى جدة، بعد أن خاض العميد 3 مباريات ودية الأولى أمام نجران وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/‏1، والثانية أمام القادسية وخسر بنتيجة 1/‏2، والثالثة أمام ضمك وخسر بنتيجة 0/‏1، وسيختتم النمور مبارياتهم الودية أمام فريق الوحدة يوم (الأربعاء) بجدة، قبل العودة لاستكمال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام أبها يوم (الثلاثاء) الرابع من شهر أغسطس القادم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة.

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