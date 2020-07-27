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ربط تجديد رخص الإقامة والعمل بوجود مقر سكني مرخص للعمالة الوافدة

ربط تجديد رخص الإقامة والعمل بوجود مقر سكني مرخص للعمالة الوافدة
http://almnatiq.net/?p=888342
المناطق_الرياض

تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية ربط تجديد رخصة العمل وتجديد إقامة العمالة الوافدة بوجود مقر سكني مرخص، ومن المقرر أن تعلن في وقت لاحق المهلة الزمنية للمنشآت والعمالة لتصحيح الأوضاع

وتطلق الوزارة قريبًا البوابة الإلكترونية لترخيص السكن الجماعي للأفراد، والتي تتيح لملاك العقار للمشاريع القائمة التقدم للحصول على ترخيص إلكتروني لعقاراتهم، وتمكّن أصحاب العمل والأفراد من البحث عن مساكن جماعية مرخصة لتصحيح أوضاعهم

يشار إلى أن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل اعتمد مؤخرًا*الشروط الصحية والفنية والسلامة للإسكان الجماعي للأفراد*في جميع مدن ومناطق المملكة، والتي سيبدأ العمل بها اعتباراً من مطلع سبتمبر القادم

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