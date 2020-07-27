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فرع هيئة الأمر بالمعروف بالجوف يطبق خطة عيد الأضحى المبارك

فرع هيئة الأمر بالمعروف بالجوف يطبق خطة عيد الأضحى المبارك

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فرع هيئة الأمر بالمعروف بالجوف يطبق خطة عيد الأضحى المبارك

فرع هيئة الأمر بالمعروف بالجوف يطبق خطة عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=888343
المناطق - الجوف

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الجوف بتطبيق خطته الميدانية والوقائية والتوعوية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بعد تكليف مجموعة من الأعضاء الميدانين والإداريين وفق الخطة المعدة من قبل الفرع مع اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية للمحافظة على سلامة العاملين .
وشملت الخطة الميدانية هيئات محافظات ومراكز المنطقة ، وتم توزيع العمل ليشمل المجمعات والمراكز التجارية والحدائق والمتنزهات .
من جانبه أكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الجوف الدكتور علي بن ذويب العنزي أن هذه الخطة تأتي بتوجيه ومتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند – حفظه الله – وبين فضيلته ضرورة اغتنام هذه الأيام المباركة بالعمل الصالح لكونها أفضل أيام السنة.

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