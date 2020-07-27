“شركة المياه” تعلق على شكوى مواطن من فاتورة بـ36 ألف ريال عن استهلاك عقار بعد بيعه في مكة!

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اشتكى مواطن من مطالبته بسداد فاتورة مياه تبلغ قيمتها نحو 36 ألف ريال، تخص استهلاك عقار كان يمتلكه وقام ببيعه قبل صدور تلك الفاتورة.

وحسب “المدينة” قال المواطن صالح الحارثي : “أنه فوجئ بصدور فاتورة باسمه قبل عامين تخص استهلاك عقاره القديم بشرائع مكة المكرمة بمبلغ 33777 ريالاً، لترتفع في الشهر التالي رغم تقديمه شكوى وتصل إلى 35947 ريالاً.” مضيفا ، إن الفاتورة لا يمكن مقارنتها بالفواتير السابقة التي كانت تبلغ أعلى فاتورة منها 1272 ريالاً.

ومن جانبها أكدت الشركة الوطنية للمياه بمكة، أنها وقفت على شكوى المواطن واتضح أن الفواتير صحيحة والمديونية المترتبة مستحقة وذلك قبل بيع العقار.