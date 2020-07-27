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غدا… إعلان نتائج الفرز النهائي وبدء تأكيد القبول عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد لطلاب الرياض

غدا… إعلان نتائج الفرز النهائي وبدء تأكيد القبول عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد لطلاب الرياض
http://almnatiq.net/?p=888366
المناطق_الرياض

أوضحت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض أن بوابة القبول الموحد ستعلن يوم غد الثلاثاء 7 ذو الحجة 1441 هـ أسماء الطلاب المقبولين في الفرز الأخير عبر بوابة القبول الموحد للطلاب الذي يمثل جميع المرشحين للقبول في جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض.
وأوضحت اللجنة أنه سينتهي موعد تأكيد القبول للفرز الأخير الساعة (12) ظهرا من يوم الخميس 16/12/1441هـ.
ودعت الطلاب المقبولين إلى سرعة المبادرة في تأكيد القبول عبر الدخول على حساب الطالب في البوابة قبل نهاية الموعد المحدد.
وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم استبعاد أي طالب لم يؤكد قبوله بعد نهاية الموعد المحدد من بوابة القبول نهائيا.

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