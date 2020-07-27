«الأرصاد»: أمطار رعدية على 7 مناطق خلال الساعات المقبلة

وأضافت الهيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الأمطار المتوقعة تشمل مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، مع احتمال تكوّن سحب رعدية على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج .