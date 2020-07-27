ضمن الحملة الكويتية على المشاهير.. تجميد اموال حليمه بولند ومنعها من السفر

المناطق_الرياض

ألقت السلطات الكويتية القبض على الإعلامية والممثلة الكويتية حليمة بولند ضمن العملية التي طالت 10 مشاهير كويتيين، وتم إحالتها إلى مخفر الصالحية بسبب مخالفتها للقانون، وذلك بعد أيام من اتهامها بالتورط في تجارة أعضاء بشرية وسلاح وقضية الصندوق الماليزي.

وقالت صحيفة “القبس” الكويتية إن مشاهير السوشيال ميديا متهمون بغسل الأموال، مؤكدة أنه سيتم إصدار قرارات ضبط وإحضار بحق هؤلاء الخمسة فور ورود تحريات جهاز أمن الدولة، وتعتبر حليمة بولند واحدة من ضمن المشاهير الذين منعتهم السلطات من السفر خارج البلاد.

ولفت العشرة مشاهير أنظار السلطات والجمهور بعد تضخم ثروتهم بشكل خيالي ما تتطلب سؤالهم عن مصدر تلك الثروة هل من الإعلانات التي يقومون بها عبر الفضائيات واليوتيوب والسويشال ميديا أم أنهم يرتكبون جرائم غسيل أموال.

من جهة أخرى قرر النائب العام الكويتى المستشار ضرار العسعوسي، أمس، التحفُّظ على أموال المشاهير الـ10 الذين كشفت القبس بلاغاتهم قبل أيام، كما قرر منعهم من السفر.

وكشف مصدر، عن أسماء المشاهير الـ10 المتهمين بغسل الأموال، وهم كلٌّ من:

-1 يعقوب بوشهري

-2 فوز الفهد

-3 دانة الطويرش

-4 مشاري بو يابس

-5 حليمة بولند

-6 عبدالوهاب العيسى

-7 فرح الهادي

-8 جمال النجادة

-9 شفاء الخراز

-10 مريم رضا