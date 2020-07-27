نزاهة في تصريح سابق: مدح المسؤول بغير ما فيه أو المبالغة في الثناء على إنجازاته.. من أنواع الفساد

المانطق - الرياض

اعتبرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” في تصريح سابق، مدح المسؤولين بغير ما فيهم أو المبالغة في الثناء على إنجازات المسؤول نوعا من الفسادء.

جاء ذلك في تغريدة سابقة للهيئة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، التي أعيد نشرها بين المتابيعن حاليا ولاقت تفاعلا من المتابعين، مطالبين الهيئة بوضع نظام للحد من المدح المبالغ فيه، خاصة أن ما يقومون به من واجباتهم الوظيفية وليس منة أو فضلا منهم.