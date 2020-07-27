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الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تستكمل استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن

الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تستكمل استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن

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الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تستكمل استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن

الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تستكمل استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن
http://almnatiq.net/?p=888449
المناطق - واس

استكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن لحج هذا العام بالعديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصاً على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، في ظل ما تمر به بلادنا المباركة من تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).
وعملت الرئاسة بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة والجهات الأمنية على تركيب وتجهيز مسارات مخصصة لأفواج الحجيج، بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطائفين، بالإضافة لتخصيص أبواب محددة لكل فوج للدخول والخروج لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود.
كما رفعت الرئاسة الطاقة الإنتاجية لعبوات ماء زمزم لتوزيعها على ضيوف الرحمن ومنع برادات وحافظات المياه، حيث سيتم تقديم ماء زمزم المبارك من خلال عبوات معبئة ومغلقة ومعقمة ومعدة للاستخدام الواحد.
كما عملت على الوقوف ميدانياً مع الجهات المعنية كافة للتأكد من سلامة وجاهزية جميع المواقع على أكمل وجه وتعزيزها، وتكثيف بالإجراءات الاحترازية والوقائية لخدمة ضيوف الرحمن.
وتأتي تلك الخدمات الجليلة التي تسخرها القيادة الرشيدة -أيدها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لينعم ضيوف الرحمن بالأمن والأمان والراحة والاطمئنان.

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