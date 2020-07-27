“الصندوق العقاري” يُودع أكثر من 578 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر يوليو2020

المناطق - واس

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع أكثر من 578 مليون ريال، في حسابات المواطنين من مُستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر يوليو 2020م.

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن 482 مليون ريال من إجمالي الدعم هذا الشهر خُصصت لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، مشيراً إلى أن إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي “سكني” منذ يونيو 2017م وحتى يوليو 2020، تجاوزت 22.4 مليار.

وأشار إلى أن إعلان الصندوق عن إيداع الدعم شهرياً يأتي تأكيداً منه على التزامه في دعم مستفيدي “القرض المدعُوم”، مؤكداً على أهمية الاستفادة من برنامج القرض العقاري المدعُوم وما يقدمه من تسهيلات لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن المناسب عبر إجراءات تمويلية وسكنية تتميز بالسرعة والدقة والسهولة.

وأكد بن ماضي على أن الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة للمواطنين أسهم في إيجاد شراكة فاعلة بين برامج الصندوق ومنظومة الإسكان المُتكاملة من جهات تمويلية ومطورين عقاريين ما أسهم في تمكين أكثر من 310 آلاف أسرة سعودية من تملك مساكنهم منذ يونيو 2017م وحتى الآن، بهدف رفع نسب تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية 2030-.

ونوه إلى استمرارية تطبيق الإجراءات الاحترازية في فروع الصندوق بالمملكة حفاظاً على صحة المواطنين وللحد من انتشار فايروس “كورونا”، حيث تم تسهيل وتوفير جميع الإجراءات إلكترونياً ليتمكن المواطنين من إنهاء إجراءات قروضهم العقارية بكل يسر وسهولة، دون الحاجة لزيارة الفروع أو الاستعانة بالموظفين، موضحاً أن زيارة أي فرع من فروع الصندوق تتطلب حجز موعد مسبق.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية مستمر في تقديم خدمات “القرض المدعُوم” من خلال أكثر من 30 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www. redf.gov.sa، ويقوم مركز العناية بالمستفيد 199088-وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المواطنين عن برنامج القرض العقاري المدعُوم والحلول التمويلية على مدار الساعة.