أمير القصيم وعدد من المسؤولين يعزون أسرة السويلم

البكيرية - محمد المسلم

قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، عبر اتصال هاتفي تعازيه لأسرة السويلم في وفاة عمتهم ساره العلي السويلم، رحمها الله، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان .

من جهته عبر المهندس علي السويلم نيابة عن الأسرة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على هذه اللفته الكريمة التي لها الأثر الأكبر في تخفيف مصابهم، موضحاً أن هذا ليس مستغرباً من سموه -يحفظه الله- فهو دائماً مع إخوانه وأبنائه المواطنين في هذه المنطقة بالسراء والضراء والأحزان والأفراح، سائلين الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته ويحفظه من كل مكروه.

من جهة ثانية قدم عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والأهالي واجب العزاء عبر اتصال هاتفي في وفاة عمتهم ساره العلي السويلم يرحمها الله.

ومن جانبهم تقدم ذوو الفقيدة بالشكر لكل من واساهم في فقيدتهم ما كان له بالغ الأثر في تخفيف مصابهم، سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين أعماله.