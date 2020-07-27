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“السعودية للكهرباء”: توزيع الفروقات على متوسط جديد لمن يجدد اشتراكه في “الثابتة” وبدون تسوية نهاية العام

“السعودية للكهرباء”: توزيع الفروقات على متوسط جديد لمن يجدد اشتراكه في “الثابتة” وبدون تسوية نهاية العام
http://almnatiq.net/?p=888469
المناطق - واس

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، أنه لن يكون هناك تسوية ختامية بعد 12 شهراً من الاشتراك في الفاتورة الثابتة، إذا جدد المشترك اشتراكه في الخدمة والتزم بالسداد.
وأشارت إلى أنه ستجدول فوارق الاستهلاك الفعلي عن متوسط الفاتورة الثابتة عن الـ 12 شهراً الماضية، رصيداً للمشترك إن كانت التسوية لصالحه، على بقية الأشهر التي تم جدولتها في الاشتراك الجديد، وكذلك الأمر إن كانت التسوية لصالح الشركة فإنها تجدول على بقية الأشهر، مضافة إلى المتوسط الجديد، وذلك لتسهل على المشتركين طرق السداد وتساعدهم على موازنة مصروفاتهم بين الصيف والشتاء طيلة العام.
وأكدت الشركة، أنه في حال الاشتراك في “الفاتورة الثابتة” لن تفصل الخدمة الكهربائية عن المشترك، حتى لو كانت الاستهلاك الفعلي أعلى من قيمة متوسط الفاتورة الثابتة؛ طالما هو مشترك فيها وملتزم بالسداد.
وأوضحت “السعودية للكهرباء”، أن التسوية الختامية لا تكون إلا عند إلغاء الخدمة تماماً، كما هو متبع في كل الشركات على مستوى العالم، ويتحدد مبلغ التسوية بناء على فوارق الاستهلاك الفعلي للمشترك عن المتوسط في الفاتورة الثابتة، ولا تضيف الشركة أية مبالغ أو رسوم إضافية على الخدمة على الإطلاق، فهي مجانية والتسجيل فيها اختياري، والإلغاء متاح في أي وقت، وحلول السداد مرنة.
وأكدت الشركة، أن المديونيات المتراكمة على أي مشترك، لا تعوق تسجيله في الفاتورة الثابتة.
الجدير بالذكر، أن الفاتورة الثابتة هي خدمة تتيح للمشترك تخصيص مبلغ ثابت للفاتورة الشهرية، بناء على متوسط الاستهلاك الفعلي لـ 12 شهراً الماضية، ما يعني أنها الخيار الأمثل لموازنة المصروفات بين الصيف والشتاء، ويمكن للمشترك، الاشتراك فيها في أي وقت، بلا أي رسوم، كما يمكنه تجديدها تلقائياً ما لم يتم إلغاء الاشتراك؛ أو أن يلغيها في أي وقت.
ويمكن تقديم طلب الاشتراك في الفاتورة الثابتة، من خلال موقع الشركةwww.se.com.sa ، أو تطبيق الكهرباء ALKAHRABA، أو الاتصال بالرقم الموحد 920001100.

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