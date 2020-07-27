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الصحة : تسجيل (2613) حالة تعافٍ جديدة وإجراء (53793) فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية

الصحة : تسجيل (2613) حالة تعافٍ جديدة وإجراء (53793) فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية

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الصحة : تسجيل (2613) حالة تعافٍ جديدة وإجراء (53793) فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية

الصحة : تسجيل (2613) حالة تعافٍ جديدة وإجراء (53793) فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية
http://almnatiq.net/?p=888477
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة اليوم , عن تسجيل (1993) حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (268934) حالة، من بينها (43238) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2126) حالة حرجة، كما تم تسجيل (2613) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (222936) حالة.
وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (1993) حالة منها 40% إناث، و60% ذكور، وكبار السن 5%، و11% أطفال، 84 % بالغين , فيما بلغ عدد الوفيات (2760) حالة، بإضافة (27) حالة وفاة جديدة, لافتةً أنه تم إجراء (53793) فحصا مخبريا جديد ليصل إجمالي عدد الفحوصات (3110749) فحصا.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، إستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الإستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات
الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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