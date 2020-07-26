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أمانة الشرقية تطلق خدمة التصاريح للمطابخ “إلكترونيا”

أمانة الشرقية تطلق خدمة التصاريح للمطابخ “إلكترونيا”

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أمانة الشرقية تطلق خدمة التصاريح للمطابخ “إلكترونيا”

أمانة الشرقية تطلق خدمة التصاريح للمطابخ “إلكترونيا”
http://almnatiq.net/?p=888480
المناطق - الدمام

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأحد الموافق ٥ / ١٢ / ١٤٤١ هـ، خدمة إلكترونية تُعنى بتقديم الطلبات للحصول على تصاريح ذبح الأضاحي للمطابخ الأهلية، عبر بوابتها الرقمية، تزامنا مع استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وتمكن الخدمة المستفيدين من إصدار تصاريح الذبح بالمطابخ الأهلية، بهدف التسهيل والتيسير على المستفيدين، ليتسنى للمطابخ الأهلية الذبح وفق الاشتراطات البلدية، ولكي يتمكن المستفيد من ضمان جودة الخدمة المقدمة له.

وأشار المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية الأستاذ محمد بن عبد العزيز الصفيان: أن هذه الخدمة تأتي بالتزامن مع استعدادات الأمانة في استقبال عيد الأضحى المبارك، لضمان انسيابية ومرونة تنظيم الأعمال في عيد الأضحى المبارك، وتماشيا مع جهود الأمانة المبذولة في تطبيق الاشتراطات الصحية، وتعليمات صحة البيئة.

ونوه الصفيان أن خطوات الاستفادة من هذه الخدمة، ميُسرة وبسيطة لأصحاب المطابخ، حيث يتم تقديم الطلب إلكترونيا من قِبلهم عبر بوابة الأمانة الرقمية www.eamana.gov.sa ، ليتم مراجعة الطلب، و في حال استيفاء جميع المتطلبات يتم إشعار صاحب المطبخ برسالة نصية مرفقة بالتصريح، حيث سيتمكن من طباعتها، وإلزامية وضعها على واجهة المطبخ.

وأكد الصفيان أن هذه الخدمة تساهم في الحد من ظاهرة الذبح العشوائي والذي يفتقر للشروط الصحية والبيئية المناسبة، كما ستُساهم الخدمة في التيسير على المستفيدين وطمأنتهم من اختيار أماكن ذبح أضاحيهم.

وأضاف الصفيان أن أمانة المنطقة الشرقية تعمل على تطوير العديد من الخدمات الإلكترونية بالتزامن مع قدوم عيد الأضحى المبارك لخدمة أكبر قدرٍ من المستفيدين، تحت عنوان ( سهلناها عليك )

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