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منطقة جازان

الرئيس المصري يستقبل سمو وزير الخارجية

الرئيس المصري يستقبل سمو وزير الخارجية
http://almnatiq.net/?p=888504
المناطق - واس

استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في قصر الاتحادية بالقاهرة اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن فرحان وزير الخارجية.
ونقل سموه خلال الاستقبال لفخامته، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، فيما حمل فخامته، سموه تحياته وتقديره لهما.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث القضايا العربية والإقليمية الراهنة بما يخدم مصلحة البلدين.
حضر الاستقبال معالي وزير الخارجية المصري سامح شكري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي.
وكان سمو وزير الخارجية قد وصل إلى القاهرة في وقت سابق اليوم، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له لدى وصوله مطار القاهرة الدولي معالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية وعدد من منسوبي السفارة.

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