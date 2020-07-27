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إزالة تعديات متنوعة بمركز الحسي

إزالة تعديات متنوعة بمركز الحسي
http://almnatiq.net/?p=888517
أملج - فايز السميري
قامت لجنة التعديات بمركز الحسي بمحافظة املج صباح هذا اليوم بضبط وإزاله تعديات متنوعه على الاراضي بمركز الحسي وقد سلمت المواقع لبلديه محافظه أملج بعد الازاله.
وأوضحت لجنة التعديات بمركز الحسي بمحافظه أملج أنها تطبق الانظمة والتعليمات وتنفذ الازاله على مايردها من قررات ازاله من الجهات المختصه بأصدارها.
كما ان لجنة التعديات تعمل بشكل دؤوب ومتواصل  بالمراقبه والمتابعه ، وفقا لتوجيهات ولاة الأمر القاضية بإزالة أي تعدي على الأراضي الحكومية بدون مسوغ شرعي وتطبق العقوبات والغرامات النظاميه.
كما تود الايضاح بأن من يقوم بأزالة التعدي الذي قام به من تلقاء نفسه سوف يتم تطبيق الحد الادنى من الغرامه بحقه لتعاونه.
وأهابت اللجنه بكافه المواطنين التعاون معها بالوقوف ضد هذه التعديات التي من شأنها أن تأخر حركه التنميه وتسبب الفوضى وتعيق التخطيط العمراني الحديث بالابلاغ الفوري عن اي تعدي .

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