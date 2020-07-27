مدني جازان يعقد اجتماعاً طارئاً للجنة الفورية بالمنطقة وذلك لمواجهة الحالة المطرية

جازان - فضة عطيف

عقدت اللجنه الفورية لأعمال الدفاع المدني ومواجهة حالات الطوارئ في منطقة جازان يوم امس الأحد إجتماعها برئاسة مدير الدفاع المدني بمنطقه جازان العميد الدكتور عبدالله بن عايض الشهري وحضور جميع مندوبي الجهات ذات العلاقه اجتماعاً طارئاً لمواجهة الحاله المطرية التي تشهدها منطقة جازان وذلك للوقوف على جاهزية امكانيات جميع الجهات الحكومية ورفع درجة التنسيق بين الجهات والدفاع المدني لمواجهة الحالات الطارئة نتيجة ما تمر بها المنطقة من تغيرات وتقلبات جوية وهطول للأمطار وجريان السيول في الاودية.

واشار العميد الشهري أن عقد هذا الاجتماع تم بناءً على ما ورد من تنبيهات متقدمة صادرة من الهيئه العامه للارصاد وحماية البيئة المتضمن استمرار هطول الامطار الرعديه مصحوبه بنشاط في الرياح السطحيه التي تؤدي الى جريان السيول في الاودية في معظم محافظات المنطقة ، واكد ان الهدف من اجتماع اللجنه هو رفع درجة التنسيق بين الجهات الحكومية كافة بهدف الحفاظ على سلامة الارواح والممتلكات نظراً لزيادة التوقعات بكمية مياه الامطار الغزيرة المتوقع على المنطقه خلال الايام القادمة .

ونوه مدير الدفاع المدني بالمنطقة الى حرص ومتابعة صاحب السمو الملكي امير منطقة جازان وسمو نائبه الكريمين وتوجيهاتهم الدائمة على بذل كل ما يوفر حماية الارواح والممتلكات واضاف بأنه عقدت عدداً من اللجان الفرعية للدفاع المدني في عدد من محافظات المنطقة برئاسة محافظي المحافظات في هذا الخصوص وذلك تحقيقاً لمبدأ التكامل والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية بالمحافظات ورفع درجة الاستعداد والمواجهة للحالات الطارئة لا قدر الله.

ويؤكد العميد الشهري بأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على مدار الساعة بمتابعة المتغيرات المناخية التي تمر بها المنطقة مع رفع درجة الجاهزية والتهيؤ لأي طارئ والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتدعو مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جميع المواطنين والمقيمين الى الابتعاد عن مواقع الخطورة أثناء هطول الامطار وجريان السيول والالتزام بإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات والاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني ، متمنيةً للجميع السلامة الدائمة.