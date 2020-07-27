احدث الأخبار

مدني جازان يعقد اجتماعاً طارئاً للجنة الفورية بالمنطقة وذلك لمواجهة الحالة المطرية
منوعات
 صدور مرسوم ملكي بالموافقة على تعديل عدد من مواد نظام الديوان العام للمحاسبة
أبرز المواد
 إزالة تعديات متنوعة بمركز الحسي
منطقة تبوك
 “نقل عسير” يباشر صيانة الطرق والعقبات بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة
منطقة عسير
 وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره المصري
أبرز المواد
 الرئيس المصري يستقبل سمو وزير الخارجية
أبرز المواد
 أكثر من 8 آلاف مستفيد من جلسات غسيل الكلى بصحة حفر الباطن
المنطقة الشرقية
 مركز “تأكد” جديد في الأحساء لفحص كورونا عبر مسارات السيارات
المنطقة الشرقية
 بلدية محافظة حوطة بني تميم تكمل جاهزيتها لعيد الأضحى
منطقة الرياض
 نيوم تبدأ في تجهيز البنية التحتية للمدن ” الإدراكية ” الأكثر تطوراً في العالم بالتعاون مع stc
منطقة تبوك
 أمانة الشرقية تطلق خدمة التصاريح للمطابخ “إلكترونيا”
المنطقة الشرقية
 الصحة : تسجيل (2613) حالة تعافٍ جديدة وإجراء (53793) فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية
أبرز المواد
مدني جازان يعقد اجتماعاً طارئاً للجنة الفورية بالمنطقة وذلك لمواجهة الحالة المطرية

مدني جازان يعقد اجتماعاً طارئاً للجنة الفورية بالمنطقة وذلك لمواجهة الحالة المطرية

منوعات
صدور مرسوم ملكي بالموافقة على تعديل عدد من مواد نظام الديوان العام للمحاسبة

صدور مرسوم ملكي بالموافقة على تعديل عدد من مواد نظام الديوان العام للمحاسبة

أبرز المواد
إزالة تعديات متنوعة بمركز الحسي

إزالة تعديات متنوعة بمركز الحسي

منطقة تبوك
“نقل عسير” يباشر صيانة الطرق والعقبات بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة

“نقل عسير” يباشر صيانة الطرق والعقبات بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة

منطقة عسير

مدني جازان يعقد اجتماعاً طارئاً للجنة الفورية بالمنطقة وذلك لمواجهة الحالة المطرية

مدني جازان يعقد اجتماعاً طارئاً للجنة الفورية بالمنطقة وذلك لمواجهة الحالة المطرية
http://almnatiq.net/?p=888530
جازان - فضة عطيف

عقدت اللجنه الفورية لأعمال الدفاع المدني ومواجهة حالات الطوارئ في منطقة جازان يوم امس الأحد إجتماعها برئاسة مدير الدفاع المدني بمنطقه جازان العميد الدكتور عبدالله بن عايض الشهري وحضور جميع مندوبي الجهات ذات العلاقه اجتماعاً طارئاً لمواجهة الحاله المطرية التي تشهدها منطقة جازان وذلك للوقوف على جاهزية امكانيات جميع الجهات الحكومية ورفع درجة التنسيق بين الجهات والدفاع المدني لمواجهة الحالات الطارئة نتيجة ما تمر بها المنطقة من تغيرات وتقلبات جوية وهطول للأمطار وجريان السيول في الاودية.

واشار العميد الشهري أن عقد هذا الاجتماع  تم بناءً على ما ورد من تنبيهات متقدمة صادرة من الهيئه العامه للارصاد وحماية البيئة المتضمن استمرار هطول الامطار الرعديه مصحوبه بنشاط في الرياح السطحيه التي تؤدي الى جريان السيول في الاودية في معظم محافظات المنطقة ، واكد ان الهدف من اجتماع اللجنه هو رفع درجة التنسيق بين الجهات الحكومية كافة بهدف الحفاظ على سلامة الارواح والممتلكات نظراً لزيادة التوقعات بكمية مياه الامطار الغزيرة المتوقع على المنطقه خلال الايام القادمة .

ونوه مدير الدفاع المدني بالمنطقة الى حرص ومتابعة صاحب السمو الملكي امير منطقة جازان وسمو نائبه الكريمين وتوجيهاتهم الدائمة على بذل كل ما يوفر حماية الارواح والممتلكات واضاف بأنه عقدت عدداً من اللجان الفرعية للدفاع المدني في عدد من محافظات المنطقة برئاسة محافظي المحافظات في هذا الخصوص  وذلك تحقيقاً لمبدأ التكامل والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية بالمحافظات ورفع درجة الاستعداد والمواجهة للحالات الطارئة لا قدر الله.

ويؤكد العميد الشهري بأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على مدار الساعة بمتابعة المتغيرات المناخية التي تمر بها المنطقة مع رفع درجة الجاهزية والتهيؤ لأي طارئ والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتدعو مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جميع المواطنين والمقيمين الى الابتعاد عن مواقع الخطورة أثناء هطول الامطار وجريان السيول والالتزام بإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات والاطلاع على ما يتم بثه من  تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني ، متمنيةً للجميع السلامة الدائمة.

روابط ذات صلة

ضمن الحملة الكويتية على المشاهير.. تجميد اموال حليمه بولند ومنعها من السفر

ضمن الحملة الكويتية على المشاهير.. تجميد اموال حليمه بولند ومنعها من السفر
تطبيق جديد ينبهك عند التجسس على هاتفك

تطبيق جديد ينبهك عند التجسس على هاتفك
لهذا السبب.. رجل يتقاسم جائزة 22 مليون دولار مع صديقه القديم

لهذا السبب.. رجل يتقاسم جائزة 22 مليون دولار مع صديقه القديم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*