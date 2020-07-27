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عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد تصدر إحصاءات العملية التعليمية خلال الفصل الصيفي

عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد تصدر إحصاءات العملية التعليمية خلال الفصل الصيفي

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عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد تصدر إحصاءات العملية التعليمية خلال الفصل الصيفي

عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد تصدر إحصاءات العملية التعليمية خلال الفصل الصيفي
http://almnatiq.net/?p=888533
أصدرت عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد تقريرًا بالعمليات التعليمية التي تمت عن بعد خلال الفصل الصيفي لأكثر من 28500 طالب وطالبة في مختلف تخصصات ومقرات الجامعة في أبها ومحافظات منطقة عسير.

وأوضح وكيل جامعة الملك خالد للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم أن الجامعة حرصت على تطبيق معايير جودة التعلم الإلكتروني وتوفير الأدلة الإرشادية وجميع وسائل الدعم وعقد العديد من الدورات والورش التدريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب من الجنسين عن بُعد.

من جانبه أوضح عميد التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور فهد بن عبدالله الأحمري أنه في ضوء مقاييس نظام إدارة التعلم والفصول الافتراضية خلال الفصل الصيفي 1441هـ بلغ عدد التقييمات 763915 وعدد لوحات النقاش 2674126 فيما بلغ عدد الملفات التي تم استعراضها 1226484 وعدد جلسات الفصول الافتراضية 763915.

وفي مجال الدعم الفني أوضح الأحمري أن عمليات الدعم بلغت 1784 عملية بمختلف وسائل الدعم (هاتف، واتس آب، بريد إلكتروني، مباشر من خلال المكتب، (anydesk كما أعدت العمادة ونشرت 23 دليلا إرشاديا لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وفي مجال التدريب نفذت العمادة خلال الفصل الصيفي 9 دورات 7 منها لأعضاء هيئة التدريس من الجنسين حضرها 2174 مستفيدًا، ودورتان للطلاب والطالبات حضرها 1400.

كما أشرفت عمادة التعلم الإلكتروني على تنفيذ 25 ندوة منوعة بلغ إجمالي عدد المستفيدين منها 52943 مستفيدًا ومستفيدة، وتم في الفصل الصيفي من خلال عمادة التعلم الإلكتروني تنفيذ 11617 اختبارًا إلكترونيًّا و342 اختبارا شفويًّا، بالإضافة إلى العروض التقديمية التي بلغت 739 و1146 بحثًا و11617 مشروعا، كما تم تقييم المقررات الإلكترونية لـ 637 عضوًا وبواقع 955 شعبة دراسية، وإصدار 195 تقريرا عن العمليات التعليمية.

كما واصلت قناة تمكين جهودها في تقديم الخدمات التعليمية حيث بلغ عدد الفيديوهات منذ بداية الفصل الصيفي 277 وحققت القناة 28325 مشاهدة في 889 ساعة، وبلغ عدد مرات الظهور 298902.

 

التقرير الختامي22

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