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أمانة الرياض: موقع إلكتروني وتطبيق ذكي لإرشاد السكان إلى خدمات الأضاحي

أمانة الرياض: موقع إلكتروني وتطبيق ذكي لإرشاد السكان إلى خدمات الأضاحي

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أمانة الرياض: موقع إلكتروني وتطبيق ذكي لإرشاد السكان إلى خدمات الأضاحي

أمانة الرياض: موقع إلكتروني وتطبيق ذكي لإرشاد السكان إلى خدمات الأضاحي
http://almnatiq.net/?p=888544
المناطق - واس

أطلقت أمانة منطقة الرياض موقعًا إلكترونيًا تطبيقًا ذكيًا للبرنامج الموسمي للأضاحي تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 1441هـ، بهدف تسهيل وصول السكّان إلى الخدمات البلدية ذات الصلة بموسم العيد، كالمواقع الدائمة والمؤقتة لبيع الأغنام، والمسالخ الثابتة والمتنقلة، إضافة إلى المطابخ المرخص لها بالذبح، ومسارات الوصول إليها عبر الخرائط، مع تحديد الأماكن الأقرب إلى سكن المستفيد.
وتحرص أمانة الرياض على الاستفادة من المنجزات التكنولوجيّة في تيسير حصول السكّان على مختلف الخدمات، وبما يتناسب مع الإجراءات الوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ووسط تدابير صحيّة بإشراف متخصصين للتحقق من التزام المنشآت بالتعليمات الاحترازية، إلى جانب فحص الأغذية التأكد من سلامتها ومطابقتها لمعايير الصحة العامة.
ويعمل تطبيق برنامج الأضاحي على كافة أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، وبخدمات متنوعة مرتبطة بتقنيات التوجيه من خلال الخرائط التفاعليّة، كما تستقبل الأمانة استفسارات السكّان عبر منصاتها الرسمي في شبكات التواصل الاجتماعي لتقديم الإرشادات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين خلال موسم العيد.

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