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أمين الناصر يفوز بجائزة كافلر العالمية

أمين الناصر يفوز بجائزة كافلر العالمية
http://almnatiq.net/?p=888547
المناطق - الدمام
أعلنت اليوم مجموعة ICIS المتخصصة في معلومات مجال الكيميائيات عن فوز المهندس أمين الناصر، رئيس أرامكو كبير ادارييها التنفيذيين، بجائزة كافلر العالمية المرموقة التي يقدمها نادي الكيميائيين الأمريكي وبرعاية من ICIS. وسيتم تقديم الجائزة للمهندس أمين في حفل افتراضي في الربع الرابع هذا العام.
وتقوم مجموعة ICIS كل سنة باصدار قائمة أبرز ٤٠ شخصية عالمية في مجال الكيميائيات. ثم تطلب منهم اختيار شخصية العام للفوز بجائزة كافلر. وتشمل معايير الاختيار الاثر الايجابي الذي تحققه الشخصية الفائزة على صعيد الربحية وخلق القيمة للمستثمرين، البيئة والمجتمع والحوكمة، الابتكار والتقنية، وعمليات الاستحواذ والدمج.
وقد ذكرت ICIS في خبر نشرته عن هذه الجائزة أن أمين الناصر  حقق انجازات متميزة في قيادة أرامكو لاكمال صفقة الاستحواذ على ٧٠٪؜ من أسهم سابك، وكذلك بناء مشاريع صناعية عملاقة حول العالم والابتكار في مجال التحويل المباشر للنفط  إلى كيميائيات. وألمحت إلى أن مستوى المشاريع في أرامكو أكبر من أي وقت مضى وأن طموح الشركة ومستوى استثماراتها ستخلق تحولات على مستوى الصناعة لسنوات قادمة.
والجدير بالذكر أن أمين الناصر هو أول شخصية في قارة آسيا تفوز بهذه الجائزة المرموقة. كما أنه أول شخصية في العالم تجمع بين الفوز بالشخصية التنفيذية في مجال الطاقة التي تصدرها نشرة انيرجي انتيلجنس وبين جائزة كافلر، وقد تحقق ذلك بفضل الله في نفس هذا العام ٢٠٢٠.

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