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ميناء الجبيل التجاري يستقبل أول رحلة للخط الملاحي العالمي يانغ مينغ

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ميناء الجبيل التجاري يستقبل أول رحلة للخط الملاحي العالمي يانغ مينغ

ميناء الجبيل التجاري يستقبل أول رحلة للخط الملاحي العالمي يانغ مينغ
http://almnatiq.net/?p=888556
المناطق - واس

استقبل ميناء الجبيل التجاري اليوم، سفينة الحاويات (YM WELCOM) التي يبلغ طولها 368م، بطاقة استيعابية تبلغ 14 ألف حاوية قياسية، كأول رحلة تابعة للخط الملاحي (YANG MING) والذي يعتبر من أكبر عشر خطوط ملاحية لنقل الحاويات في العالم، ويقوم بتشغيل 94 سفينة وجزء من اتفاقية التحالف للخطوط AG3.
وتؤكد هذه الخطوة على جاذبية ميناء الجبيل التجاري وموقعه الاستراتيجي على ساحل الخليج العربي، وكذلك جاهزيته لاستقبال مختلف أنواع وأحجام السفن، وذلك في ظل الأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للموانئ نحو جذب كبرى الخطوط الملاحية العالمية وتوسيع القدرات الاستيعابية للموانئ السعودية، بالإضافة إلى رفع مستوى عملياتها التشغيلية واللوجستية، وتحقيق الاستفادة من التجهيزات المتطورة والمزايا التنافسية بها.
يذكر أن ميناء الجبيل التجاري يتميز بدعمه للنشاط الاقتصادي في المنطقة الشرقية وذلك في ظل قربه من مراكز الإنتاج، مما يساعد على خفض تكاليف البضائع الواردة والصادرة ونقلها إلى الأسواق العالمية بكفاءة وجودة عالية.

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