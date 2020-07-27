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قوات أمن الطرق تؤمّن مداخل مكة المكرمة لرصد مخالفي تعليمات الحج ومنعهم

قوات أمن الطرق تؤمّن مداخل مكة المكرمة لرصد مخالفي تعليمات الحج ومنعهم

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قوات أمن الطرق تؤمّن مداخل مكة المكرمة لرصد مخالفي تعليمات الحج ومنعهم

قوات أمن الطرق تؤمّن مداخل مكة المكرمة لرصد مخالفي تعليمات الحج ومنعهم
http://almnatiq.net/?p=888562
المناطق - واس

حِفظُ مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتأمينُ سلامةِ مُستخدمي الطرق المؤدية إليها وراحتهم، مهمةٌ رئيسة لـ قوةِ أمن الطرق خلال موسم الحج، حيث إن جميع الطرق الموصلة إلى مكة المكرمة مُحكمةٌ من خلال مراكز ونقاطٍ للفرز والضبط الأمني.
وتتخذُ قوةُ أمن الطرق الخاصة التدابير الأمنية لمنع دخول المخالفين ممن لا يحملون تصاريحَ نظامية لضمان أمن وسلامة الحج ، حيث تنتشر كاميرات مراقبة وأجهزة تقنية حديثة مخصصة لمتابعة حركة المركبات والأشخاص في مداخل ومخارج مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ورصدهم من خلال مراكز التفتيش ونقاطه .
ويعمل رجالُ أمن الطرق ليلاً ونهاراً على توفير أقصى درجات الأمن الجنائي والمروري على شبكة الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة لتسهيل تحركاتِ حجاج بيت الله الحرام، حيث خُصّصت فرقٌ للتدخل السريع بكامل تجهيزاتها لمباشرة الحالات المرورية والجنائيةِ والطارئة.
وتبقى خدمةُ ضيوف الرحمن هاجسا لرجال الأمن بجميع قطاعاتهم، وذلك للمحافظة على أمنهم وسلامتهم لإداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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