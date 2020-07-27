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تجهيز مظلات لحجاج بيت الله الحرام ضمن “خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا”

تجهيز مظلات لحجاج بيت الله الحرام ضمن “خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا”

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تجهيز مظلات لحجاج بيت الله الحرام ضمن “خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا”

تجهيز مظلات لحجاج بيت الله الحرام ضمن “خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا”
http://almnatiq.net/?p=888569
المناطق - واس

جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عددًا من المظلات لتوزيعها على حجاج بيت الله الحرام ضمن حملة “خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا” في موسمها الثامن .
ويأتي توزيع المظلات لحجاج بيت الله الحرام كل عام انطلاقًا من مسؤولية الرئاسة العامة تجاه خدمة ضيوف الرحمن، وتأكيدًا على استمرار الإجراءات الاحترازية المتّبعة، وحمايتهم -بإذن الله- من أشعة الشمس.
يذكر أن هذا العام هو الموسم الثامن لحملة “خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا” ، وتهدف إلى راحة حجاج بيت الله الحرام وتقديم جميع الخدمات التي تُعينهم على أداء مناسكهم.

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