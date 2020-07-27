فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة عسير ينفذ خطة إجازة عيد الأضحى المبارك

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بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير تنفيذ خطته الميدانية والوقائية والتوعوية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بتكليف العدد الكافي من الأعضاء الميدانيين مع إتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة كورونا بما يحفظ سلامتهم أثناء أداء مهام عملهم.

وتشمل هذه الخطة الميدانية جميع هيئات محافظات منطقة عسير، وذلك بقيام الأعضاء بالجولات الميدانية والتوعوية على الأسواق والمجمعات التجارية وأماكن تجمع المتسوقين والمتنزهين من المواطنين والمقيمين أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.

كما تتضمن الخطة برامج توعوية ووقائية من خلال الشاشات واللوحات الإلكترونية في الشوارع والمجمعات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية تحوي رسائل توعوية عن أهمية المحافظة على التدابير والاحترازات الوقائية، واغتنام عشر ذي الحجة فيما يعود على الجميع بالنفع والفائدة في دينهم ودنياهم.

و أكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة عسير الشيخ جابر بن عبدالله الشهري أن هذه الخطة تأتي بتوجيه ومتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند – حفظه الله -.وبدعم من سمو أمير منطقة عسير -حفظه الله- لإعزاز هذه الشعيرة والقيام بها على أكمل وجه لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهم الله بنصره.