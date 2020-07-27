احدث الأخبار

إصابة الدكتور نزار باهبري بكورونا بعد علاج مئات المرضى
أبرز المواد
 رئيس أرامكو السعودية يفوز بجائزة كافلر العالمية لعام 2020
أبرز المواد
 بلدية محافظة عنيزة تكمل استعداداتها لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك
منطقة القصيم
 صندوق تنمية الموارد البشرية يودع 177 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من “دعم التوظيف” عن شهر يوليو وأشهر سابقة
أبرز المواد
 العواد يطلق حملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة”
أبرز المواد
 أمريكا تبدأ “أكبر” دراسة تجريبية للقاح كورونا
أبرز المواد
 فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة عسير ينفذ خطة إجازة عيد الأضحى المبارك
منطقة عسير
 منظمة الصحة العالمية تؤكد تسارع انتشار جائحة كورونا حول العالم
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يتابع تنفيذ مشروعات المياه في عسير ويستعرض حلول أزمة المياه
منطقة عسير
 تجهيز مظلات لحجاج بيت الله الحرام ضمن “خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا”
أبرز المواد
 قوات أمن الطرق تؤمّن مداخل مكة المكرمة لرصد مخالفي تعليمات الحج ومنعهم
منطقة مكة المكرمة
 رئيس البريد السعودي يطلق طابع الحج
أبرز المواد
إصابة الدكتور نزار باهبري بكورونا بعد علاج مئات المرضى

إصابة الدكتور نزار باهبري بكورونا بعد علاج مئات المرضى

أبرز المواد
رئيس أرامكو السعودية يفوز بجائزة كافلر العالمية لعام 2020

رئيس أرامكو السعودية يفوز بجائزة كافلر العالمية لعام 2020

أبرز المواد
بلدية محافظة عنيزة تكمل استعداداتها لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك

بلدية محافظة عنيزة تكمل استعداداتها لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك

منطقة القصيم
صندوق تنمية الموارد البشرية يودع 177 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من “دعم التوظيف” عن شهر يوليو وأشهر سابقة

صندوق تنمية الموارد البشرية يودع 177 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من “دعم التوظيف” عن شهر يوليو وأشهر سابقة

أبرز المواد

أمريكا تبدأ “أكبر” دراسة تجريبية للقاح كورونا

أمريكا تبدأ “أكبر” دراسة تجريبية للقاح كورونا
http://almnatiq.net/?p=888583
المناطق - وكالات

بدأت أكبر دراسة تجريبية للقاح فيروس كورونا المستجد، بمجموعة أولى من ثلاثين ألف متطوع، للمساعدة في تلقي جرعات اختبار أنتجتها الحكومة الأميركية.

ويعد اللقاح التجريبي واحدا من عدة لقاحات مرشحة لخوض السباق العالمي، بحثا عن مصل ناجع لوباء “كوفيد-19”.

ولا توجد حتى الآن ضمانات تؤكد نجاح اللقاح التجريبي الذي طوره المعهد الوطني للصحة، وشركة “مودرنا إنك” للبحوث الدوائية، في حماية البشر من كورونا.

وبدأت الدراسة، الاثنين، التي لن يعرف المتطوعون فيها ما إذا كانوا يتناولون جرعات حقيقية أم وهمية، وفق ما ذكرت وكالة “أسوشييتد برس”.

وبعد جرعتين، سيراقب العلماء عن كثب أي مجموعة عانت من عدد إصابات أكبر خلال ممارستها لحياتها اليومية، خاصة في المناطق التي ما زال الفيروس ينتشر فيها دون رصد.

وقالت “مودرنا” إن اللقاح أنتج في سافانا بولاية جورجيا الأميركية، أول موقع يخضع لتجربة اللقاح من بين أكثر من 7 مواقع تجريبية أخرى متناثرة في أنحاء الولايات المتحدة.

روابط ذات صلة

إصابة الدكتور نزار باهبري بكورونا بعد علاج مئات المرضى

إصابة الدكتور نزار باهبري بكورونا بعد علاج مئات المرضى
رئيس أرامكو السعودية يفوز بجائزة كافلر العالمية لعام 2020

رئيس أرامكو السعودية يفوز بجائزة كافلر العالمية لعام 2020
صندوق تنمية الموارد البشرية يودع 177 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من “دعم التوظيف” عن شهر يوليو وأشهر سابقة

صندوق تنمية الموارد البشرية يودع 177 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من “دعم التوظيف” عن شهر يوليو وأشهر سابقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*