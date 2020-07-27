احدث الأخبار

الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تطلق أول دار سينما في تبوك
منطقة تبوك
 بلدية محافظة الشماسية تعتمد خطة إصحاح بيئي لموسم عيد الأضحى المبارك
منطقة القصيم
 إصابة الدكتور نزار باهبري بكورونا بعد علاج مئات المرضى
أبرز المواد
 رئيس أرامكو السعودية يفوز بجائزة كافلر العالمية لعام 2020
أبرز المواد
 بلدية محافظة عنيزة تكمل استعداداتها لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك
منطقة القصيم
 صندوق تنمية الموارد البشرية يودع 177 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من “دعم التوظيف” عن شهر يوليو وأشهر سابقة
أبرز المواد
 العواد يطلق حملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة”
أبرز المواد
 أمريكا تبدأ “أكبر” دراسة تجريبية للقاح كورونا
أبرز المواد
 فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة عسير ينفذ خطة إجازة عيد الأضحى المبارك
منطقة عسير
 منظمة الصحة العالمية تؤكد تسارع انتشار جائحة كورونا حول العالم
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يتابع تنفيذ مشروعات المياه في عسير ويستعرض حلول أزمة المياه
منطقة عسير
 تجهيز مظلات لحجاج بيت الله الحرام ضمن “خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا”
أبرز المواد
الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تطلق أول دار سينما في تبوك

الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تطلق أول دار سينما في تبوك

منطقة تبوك
بلدية محافظة الشماسية تعتمد خطة إصحاح بيئي لموسم عيد الأضحى المبارك

بلدية محافظة الشماسية تعتمد خطة إصحاح بيئي لموسم عيد الأضحى المبارك

منطقة القصيم
إصابة الدكتور نزار باهبري بكورونا بعد علاج مئات المرضى

إصابة الدكتور نزار باهبري بكورونا بعد علاج مئات المرضى

أبرز المواد
رئيس أرامكو السعودية يفوز بجائزة كافلر العالمية لعام 2020

رئيس أرامكو السعودية يفوز بجائزة كافلر العالمية لعام 2020

أبرز المواد

العواد يطلق حملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة”

العواد يطلق حملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة”
http://almnatiq.net/?p=888586
المناطق - واس

أطلق معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم، حملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة”، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2020م.
وعدّ معاليه الاتجار بالأشخاص من أكثر الأنشطة الإجرامية في العالم اليوم؛ الأمر الذي يدعو إلى التعاون من أجل القضاء عليه كجريمة تشكل إساءة لحقوق الإنسان.
وأوضح العواد، أن الحملة تأتي في وقت شهدت فيه المملكة تطورات متلاحقة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من خلال إحداث تغييرات وإصلاحات نوعية أسهمت في تقدمها في ملف الاتجار بالأشخاص، وتحسن تصنيفها في عدد من المؤشرات العالمية ذات الصلة.
وأكد معاليه أن المملكة حققت تحولات في ملف حقوق الإنسان، مشيراً إلى حرص الهيئة على العمل وفق تطلعات القيادة الرشيدة، فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وبلوغ أفضل المستويات في هذا الخصوص.

روابط ذات صلة

إصابة الدكتور نزار باهبري بكورونا بعد علاج مئات المرضى

إصابة الدكتور نزار باهبري بكورونا بعد علاج مئات المرضى
رئيس أرامكو السعودية يفوز بجائزة كافلر العالمية لعام 2020

رئيس أرامكو السعودية يفوز بجائزة كافلر العالمية لعام 2020
صندوق تنمية الموارد البشرية يودع 177 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من “دعم التوظيف” عن شهر يوليو وأشهر سابقة

صندوق تنمية الموارد البشرية يودع 177 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من “دعم التوظيف” عن شهر يوليو وأشهر سابقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*