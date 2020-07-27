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صندوق تنمية الموارد البشرية يودع 177 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من “دعم التوظيف” عن شهر يوليو وأشهر سابقة

صندوق تنمية الموارد البشرية يودع 177 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من “دعم التوظيف” عن شهر يوليو وأشهر سابقة

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صندوق تنمية الموارد البشرية يودع 177 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من “دعم التوظيف” عن شهر يوليو وأشهر سابقة

صندوق تنمية الموارد البشرية يودع 177 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من “دعم التوظيف” عن شهر يوليو وأشهر سابقة
http://almnatiq.net/?p=888589
المناطق - الرياض

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أمس (الأحد) 177.14 مليون ريال في الحسابات البنكية للمنشآت المستفيدة من برنامج دعم التوظيف، وشمل الدعم 122.8 مليون ريال قيمة الدعم المالي عن شهر يوليو، و 51.4 مليون ريال قيمة الدعم المالي عن الأثر الرجعي لشهر ديسمبر الماضي.

كما شمل دعم البرنامج 2.8 مليون ريال للمنشآت التي حدثت بياناتها واستوفت إجراءات التسجيل في البرنامج بإضافة رقم الآيبان البنكي، وذلك عن الأشهر من يناير إلى يونيو 2020، حيث تضمن الدعم قيمة دعم البرنامج والأثر الرجعي‪.

ويأتي تقديم الصندوق لموعد صرف الدعم المالي للبرنامج عن شهر يوليو، لتصادف التاريخ المحدد للصرف يوم 28 يوليو مع إجازة عيد الأضحى المبارك، كما يأتي برنامج “دعم التوظيف” ضمن أولى مبادرات الدعم الحكومي التي أطلقها الصندوق، لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أداءها، وتخفيف الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا‪‪ (COVID-19).

وأكد “هدف” استمرار استقبال طلبات التسجيل لمنشآت القطاع الخاص، للاستفادة من دعم برنامج “دعم التوظيف” لأجور السعوديين والسعوديات للتوظيف الجديد ويمكن للمنشآت الاستفادة من دعم التوظيف لآخر 60 يوم من إضافة الموظف في التأمينات الاجتماعية، حيث يدعم البرنامج أجور المواطنين والمواطنات في جميع الوظائف والمهن بكافة منشآت القطاع الخاص، بنسبة تبدأ من 30٪ وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، على أن يتراوح الأجر بين 4 آلاف و 15 ألف ريال‪‪.

كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10٪ عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في كافة المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50٪ من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل‪‪.

وأشار الصندوق إلى أن آلية الدعم تقوم على إيداع قيمة الدعم بنهاية الشهر المستحق في الحسابات البنكية للمنشآت، بالإضافة إلى شهر سابق للمنشآت المستفيدة من الأثر الرجعي للبرنامج، والذي يشمل المنشآت التي أكملت إجراءات التسجيل حتى تاريخ 10 مايو الماضي، وهو التاريخ المحدد لانتهاء فترة التسجيل للاستفادة من الأثر الرجعي للبرنامج‪‪.

وجدد الصندوق دعوته لكافة منشآت القطاع الخاص للتسجيل إلكترونيًا والاستفادة من دعم البرنامج، من خلال الدخول إلى صفحة البرنامج على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط:

‪‪

https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program

وتفعيل “برنامج دعم التوظيف”، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفون المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.

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