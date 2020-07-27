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بلدية محافظة عنيزة تكمل استعداداتها لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك

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بلدية محافظة عنيزة تكمل استعداداتها لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك

بلدية محافظة عنيزة تكمل استعداداتها لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=888592
المناطق / عنيزة

أكملت بلدية محافظة عنيزة التابعة لأمانة منطقة القصيم استعداداتها لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال طواقمها الرقابية والفنية بمختلف التخصصات.

وبين رئيس بلدية عنيزة المهندس خلف العتيبي بأنه تم إعداد وتجهيز ساحة المزاد المخصصة لبيع الأضاحي في سوق الماشية غرب عنيزة من خلال تهيئة البنية التحتية ومواقف السيارات، إضافة إلى إتمام تجهيز المسلخ لاستقبال الأضاحي حيث تم تخصيص موقع للكشف على الأضاحي قبل استلامها للتأكد من سلامتها ووضع مسارات مخصصة لدخول وخروج الاضاحي، إضافة لتوفير العدد اللازم من اليد العاملة من الجزارين وعمال النظافة والأطباء البيطريين والمراقبين، حيث تم استيفاء جميع الاشتراطات الصحية الخاصة بالمسلخ وجميع العاملين بالموقع، كما تم تجهيز خطة عمل متكاملة لرصد ومتابعة المسالخ العشوائية للحد منها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وفي سياق النظافة تم تخصيص عدد من المعدات الثقيلة المخصصة للنظافة إضافة لتتأكد من جاهزية حوالي ١٠٠٠ موظف بينهم عمال نظافة ومراقبون سعوديين للاشراف على النظافة ورفع مخلفات الأضاحي بداية من صباح يوم عيد الأضحى المبارك.
وفيما يخص الإجراءات الاحترازية والوقائية تم تجهيز سوق الماشية بما يتناسب مع طبيعة الموقع، ومن ذلك تخصيص مواقع التباعد وتوزيع المنشورات التوعوية وتجهيز كشكات مخصصة للبيع والفحص بما يتناسب مع الإجراءات الوقائية، ونشر اللوحات الارشادية في كافة أنحاء الموقع، إضافة لتجهيز وتخصيص الكمامات والتعقيم للزوار، وقياس الحرارة، إلى جانب تواجد فرق الإصحاح البيئي للتعقيم بشكل يومي ومستمر.

إضافة إلى ذلك أطلقت بلدية محافظة عنيزة برنامجها التوعوي السنوي “أضحيتي” والذي يهدف لرفع التوعية والتثقيف فيما يتعلق بسلامة الأضحية والأضاحي والمسالخ، حيث تم توزيع عدد من المنشورات التوعوية داخل سوق الماشية إضافة لإطلاق مسابقة “اضحيتي” المختصة بالتوعية والتثقيف لسلامة الأضحية والأدوات المستخدمة لها وسلامة حفظ الأطعمة ومواقع الذبح وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعية.

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