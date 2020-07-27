إصابة الدكتور نزار باهبري بكورونا بعد علاج مئات المرضى

أصيب استشاري مكافحة العدوى، الدكتور نزار باهبري، بوباء كوفيد 19 الناجم عن الفيروس، ويرقد حاليا للعلاج في مستشفى بعد أن قضى عدة أشهر يكافح فيروس كورونا المستجد ،

وأشرف باهبري على نحو مباشر على علاج مرضى كورونا في السعودية، كما كان حاضرا بقوة للتوعية في وسائل الإعلام بالمملكة.

وكشف الاستشاري باهبري أنه بصحة جيدة إجمالا، ولكن حرارته لم تتراجع منذ 5 أيام، ولذا استلزم الأمر خضوعه للعلاج في مستشفى.

وشارك باهبري في علاج أكثر من 513 مريضا بكورونا، ولكن العدوى انتقلت إليه في النهاية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، عن تسجيل 1,993 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات إلى 268,934.

وبينت أن إجمالي الحالات النشطة بلغ 43,238 منها 2,126 حرجة. فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 222,936 بعد شفاء 2,613 شخصاً. وبلغت حالات الوفاة 2,760 بعد تسجيل 27 وفاة جديدة.