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بلدية محافظة الشماسية تعتمد خطة إصحاح بيئي لموسم عيد الأضحى المبارك

بلدية محافظة الشماسية تعتمد خطة إصحاح بيئي لموسم عيد الأضحى المبارك

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بلدية محافظة الشماسية تعتمد خطة إصحاح بيئي لموسم عيد الأضحى المبارك

بلدية محافظة الشماسية تعتمد خطة إصحاح بيئي لموسم عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=888604
المناطق / الشماسية

أنهت بلدية محافظة الشماسية بمنطقة القصيم الاستعدادات والتجهيزات لموسم عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ ، وأوضح رئيس بلدية الشماسية المهندس فيصل حمد الفهيد أن البلدية سوف تقوم بتسهيل ذبح الأضاحي وفق الانظمة والإجراءات الاحترازية , كما يشمل البرنامج الترخيص للمطابخ بالذبح بعد تطبيق الاشتراطات الصحية ووضع جميع الاحترازات والبروتوكولات الصحية ، ووضعت البلدية خطة إصحاح بيئي ترتكز على التخلص الآمن من الفضلات والجلود، وعمليات رش مستمرة بالمبيدات لأماكن محددة لمنع أي انتشار للحشرات وكذلك التطهير والتعقيم المستمر .
وذكر “الفهيد” أن العمل مستمر منذ أكثر من شهر من خلال فرق عمل تدرس كل الملاحظات السابقة، وأكد إلى أن من ضمن الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطن والمقيم خلال العيد توزيع أكياس النفايات وإيصالها للمنازل وتوفير عمالة للتنزيل والتحميل بالمسالخ،
ورحب “الفهيد” في الوقت نفسه بتلقي أي استفسارات أو ملاحظات على الرقم الموحد 940، ومؤكدا على الشراكة التكاملية مع المواطن والمقيم التي من شأنها تعزيز ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.
ومن جانب أخر أنهت البلدية تجهيزات الشوارع والميادين والمنتزهات وذلك أبتهاجاً بقدوم عيد الأضحى المبارك

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