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الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تطلق أول دار سينما في تبوك

الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تطلق أول دار سينما في تبوك
http://almnatiq.net/?p=888607
المناطق - تبوك:

أطلقت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أول دار عرض سينمائي في منطقة تبوك اليوم بحضور عدد من المهتمين والمتخصصين في مجال صناعة السينما ووسائل الإعلام.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن المملكة تشهد نمواً مذهلاً في مجال صناعة الترفيه لا سيما مع إطلاق السينما في شهر أبريل من عام 2018 حتى أصبحنا نعايش المزيد والمزيد من المبادرات التي تتيح فرصاً جديدة تسهم في ازدهار هذه الصناعة.
وأضافت أنه مع إطلاق دار العرض السينمائي في تبوك فقد وصل عدد الدور في المملكة إلى 17 داراً تضم 174 شاشة عرض و16738 مقعداً.
وأشارت الهيئة إلى أنه في ظل ما حققته من تأسيس للبُنى التحتية لقطاع السينما من خلال مبادرة إطلاق السينما -إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة وأحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030- فإنها ماضية مع شركائها نحو التوسع حتى تصل دور العرض إلى جميع مناطق المملكة.
وأكدت الهيئة أنها ملتزمة بالتطوير المستمر للوصول إلى ما تصبو إليه رؤية 2030 بتوفير خيارات ترفيه متعددة للمواطن والمقيم وزيادة الإنفاق السنوي على النشاطات الترفيهية بما يسهم في تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي واستحداث آلاف الوظائف للشباب.

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