بلدية محافظة ضريه تكثف الجولات الرقابية خلال موسم عيد الاضحى

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أكملت بلدية محافظة ضريه التابعة لأمانة منطقة القصيم استعداداتها لعيد الأضحى المبارك ١٤٤١هـ وذلك من خلال إعداد برنامج يشمل جولات رقابية على المنشآت الصحية ومحلات المواد الغذائية وكذلك إعداد وتجهيز المسلخ وتوفير جميع المستلزمات والتجهيزات اللازمة والإعداد المسبق لتطبيق البروتوكولات والإجراءات الوقائية الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي خلال عملية الذبح بتوجيهات أمين منطقة القصيم المهندس محمد مبارك المجلي .

وأوضح رئيس بلدية محافظة ضرية الأستاذ صالح بن نحيت أن البلدية تكثف أعمال الرقابة الصحية وعمل جولات رقابية تفتيشية على المنشآت الغذائية والمطاعم وصوالين الحلاقة ومحلات الحلويات وجميع المحلات المتعلقة الصحة العامة خلال فترة إجازة عيد الأضحى على فترتين صباحية ومسائية للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية .

وأشار بن نحيت بأن بلدية محافظة ضريه قامت بتجهيز وتركيب الإنارة التجميلية على الطرق الرئيسية والميادين ، بالإضافة إلى إعتماد خطة تشغيلية متكاملة للمسلخ لاستقبال المستفيدين خلال موسم العيد ، حيث يتم الإشراف فيه من كوادر بشرية من موظفين والعاملين الصحيين وبإشراف أطباء بيطريين كما تم وضع خطة لرفع ونقل مخلفات وبقايا الأضاحي .

