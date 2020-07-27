بلدية البصر تستعد لموسم عيد الأضحى المبارك برفع الطاقة التشغيلية للمسلخ وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتهيئة المنتزهات

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أنهت ‎بلدية البصر التابعة لأمانة منطقة القصيم إستعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441هـ بتهيئة المرافق العامة والحدائق والمسطحات الخضراء، بأعمال النظافة العامة استعداداً لاستقبال مرتاديها، مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا بتعقيم وتطهير المرافق العامة والجلسات.

وأوضح مدير العلاقات العامة ببلدية البصر الأستاذ عبدالله بن عنيزان العنيزان أن البلدية بتوجيهات من رئيس البلدية م.باسم بن عبدالله الباهلي عملت مؤخراً على معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري من خلال رفع المخلفات والأنقاض في المراكز والقرى التابعة لخدمات البلدية حيث بلغت كمية الأنقاض المرفوعة (59832 م٣ ) ضمن حملة رفع الأنقاض بالقصيم، كما عملت البلدية على تزيين الشوارع والميادين بتركيب الإنارة التجميلية ابتهاجا بعيد الأضحى المبارك، وتجهيز مسلخ البلدية بعدد (38) من الكوادر الادارية والفنية، وتهيئة المسلخ بتجهيز صالة الإستقبال وتعقيم وتطهير الأرضيات استعداداً لإستقبال الأضاحي، مع التوعية والإرشاد بتطبيق التباعد الاجتماعي بين مرتاديه.

وأشار إلى استمرار تكثيف الجولات الرقابية الميدانية خلال إجازة عيد الأضحى على المحلات الغذائية والمطاعم وجميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.