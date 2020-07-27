وزير النقل يتفقد ميناء جدة الإسلامي

المناطق - واس

زار معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم , ميناء جدة الإسلامي، وكان في استقباله معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد الخلب، ومدير عام الميناء المهندس ماجد العرقوبي.

واستهل معاليه جولته التفقدية بالوقوف على مشروع مبنى المواقف متعدد الأدوار وآخر استعداداته وجاهزيته مستمعًا إلى شرح مفصل عن المشروع وخدماته وطاقته الاستيعابية والخدمات المقدمة للمسافرين، كما اطلع على محطة الحاويات الجنوبية التابعة لشركة موانئ دبي العالمية، وتفقد معاليه بوابة البحر الأحمر، إضافة إلى ساحات الحاويات الشمالية التابعة لمحطة البوابة وآليات سير الأعمال فيه، من خلال عرض مختصر عن مكونات الميناء وتجهيزاته.

وأشاد معاليه بالجهود الكبيرة التي تبذل في الميناء، منوها بمستقبل الميناء والفرص الاستثمارية الواعدة فيه، والمشاريع الحالية والتجهيزات البحرية ومناولة البضائع.

كما شدد معاليه على مضاعفة الجهود بما يُسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية للمملكة، وتحفيز صناعة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، للمضي نحو تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في أن تكون المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث.

