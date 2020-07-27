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أصابت طائرة.. صواريخ تستهدف قاعدة تضم قوات أمريكية بالعراق

أصابت طائرة.. صواريخ تستهدف قاعدة تضم قوات أمريكية بالعراق
http://almnatiq.net/?p=888650
المناطق - وكالات

أفاد بيان عسكري باستهداف ثلاثة صواريخ لقاعدة التاجي العسكرية العراقية التي تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، مساء الاثنين، فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية.

وقالت خلية الإعلام الأمني في الجيش العراقي إن معسكر التاجي تعرض قبل قليل إلى “هجوم بثلاث صواريخ كاتيوشا انطلقت مِن منطقة سبع البور”

وأضاف أن هذه الصواريخ “سقطت على مواقع للقوات العسكرية العراقية، حيث سقط الصاروخ الأول على السرب الخامس عشر لطيران الجيش وسبب أضرار كبيرة بإحدى طائرات طيران الجيش”.

وبحسب البيان، سقط الصاروخ الثاني على معمل المدافع والأسلحة مخلفا أضرار مادية، فيما سقط الصاروخ الثالث في السرب الثاني مِن طيران الجيش لكنه لم ينفجر.

وذكر البيان أن القوات الأمنية العراقية ستواصل السعي لملاحقة الضالعين بهذه الهجمات، وتقديمهم إلى العدالة “لضمان تحقيق السيادة العراقية الناجزة، والقدرة القتالية المستقلة عسكريا على مجابهة الأخطار والتهديدات التي يواجهها وطننا”.

ولم يصدر تعليقا على الفور من قوات التحالف أو الجيش الأميركي، بشأن الهجوم.

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