مستشفى متنقل لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة

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جهّزت الصحة خلال موسم حج هذا العام 1441هـ ، مستشفى متنقلا لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن خلال وجودهم في المشاعر المقدسة، حيث سيُشغّل ابتداءً من 8-15 ذي الحجة. ويضم المستشفى المتنقل ” سريرين للعناية المركزة و(6) أسرة حالات متوسطة و (5) كراسي للحالات السهلة و جهازي صدمات قلب أوتوماتيكي وجهازي تنفس صناعي و (4) أجهزة شفط سوائل و (4) أسطوانات أكسجين متنقلة و (5) شنط إسعافية متنقلة و (12) مخرج أكسجين مركزيا و( 10) أجهزة قياس ضغط جداري و (4) أجهزة قياس حرارة و (6) نقالات و(2)نقالات لحالات كسور العمود الفقري و (1) كرسي نقالة متحرك، إضافةً إلى التجهيزات المساندة الأخرى. جدير بالذكر أن وزارة الصحة هيأت خلال موسم حج هذا العام 1441هـ عددًا من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن شملت: “مستشفى منى الوادي، ومركز صحي في عرفات، والمستشفى الميداني، والعيادة المتنقلة، و (6) سيارات إسعاف عالية التجهيز، و(3) عيادات في مقر سكن الحجاج”.