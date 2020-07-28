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وثائق تكشف عن تمويل قطري “مشبوه” في ألمانيا

وثائق تكشف عن تمويل قطري “مشبوه” في ألمانيا
http://almnatiq.net/?p=888670
المناطق - الرياض

كشفت صحيفة ألمانية في تقرير لها تورط قطر في تمويل مراكز دينية وجمعيات تتبع تنظيم الإخوان في ألمانيا لتنفيذ أجندته ونشر أفكاره.

وقالت صحيفة “شتوتغارتر تسايتونغ” الألمانية إن جمعية “قطر الخيرية” تتولى تنفيذ مخططات نشر فكر وأجندات تنظيم الإخوان، معللة ذلك بعدد من الوثائق.

ووفق الصحيفة الألمانية فقد موّلت قطر نحو 140 مسجدا ومركزا يتبعون الإخوان، بنحو 72 مليون يورو.

ودعمت الدوحة أيضا عبر “قطر الخيرية” مركزا دينيا تابعا لجمعية في مدينة شتوتغارت الألمانية، تتبنى فكر الإخوان.

وبلغت قيمة المشروع الإجمالية مليونا و300 ألف يورو.

ووفق وثائق فرنسية، اطلعت عليها الصحيفة الألمانية، فقد استثمرت “قطر الخيرية” أكثر من 5 ملايين يورو في أربعة مشاريع، بحلول نهاية عام 2016.

ووزعت على الشكل التالي: 96 ألف يورو صرفت في منتدى ميونيخ للإسلام – 400 ألف يورو في مسجد دار السلام في برلين – 300 ألف يورو لمسجدٍ في بلدة ألمانية – 4 ملايين و400 ألف يورو إلى مركز ديني آخر في برلين.

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