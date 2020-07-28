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نائب تركي لأردوغان: نحن في خطر.. نحذرك من “حرب ليبيا”

نائب تركي لأردوغان: نحن في خطر.. نحذرك من “حرب ليبيا”
http://almnatiq.net/?p=888671
المناطق - الرياض

اتهم النائب عن حزب “الخير” التركي المعارض، أيدين عدنان سزكين، الاثنين، حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بجر البلاد إلى الحرب الداخلية في ليبيا.

وبحسب “سكاي نيوز”، قال سزكين، في مؤتمر صحفي عقده بالبرلمان، إن الخطر يزداد تدريجيا في ليبيا، ورغم تحذيراتنا للحكومة، إلا أنها انخرطت كل قوتها في الحرب هناك، وهذا الوضع سيعرض تركيا لتهديدات خطيرة.

وأشار إلى أن قاعدة الوطية الجوية التي أعلنت تركيا أنها تؤسس فيها قاعدة جوية، تعرضت لهجوم أسفر عن خسائر كبيرة في المعدات.

وتساءل: “من الذي نفذ الهجوم؟”، مضيفا “إلى الآن لم يفصحوا عن ذلك، فقصف الوطية والتطورات التي تبعتها، أظهر وجود خطأ في حسابات الحكومة ووجود ثغرات معينة”.

وتابع: “القصف حال دون نشر طائرتنا في القاعدة، وقوض عملية سرت الجفرة، وأثبت حجم المخاطر التي نواجهها في ليبيا”.

وشدد على أن تفوق سلاح الجو للحلف، الذي يواجه تركيا وحكومة الوفاق هو مصدر قلق كبير في ليبيا.

 

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