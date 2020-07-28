كارثة صحية.. إصابة أول حيوان أليف بكورونا

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المناطق - الرياض

أصبحت قطة تعيش في إنجلترا أول حيوان أليف يصاب بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة، وفق ما ذكر موقع “سكاي نيوز” البريطاني.

وقال المصدر إن التفاصيل قليلة بشأن القطة، مضيفا أنها تعيش في إنجلترا وخضعت للاختبار في أحد مختبرات ويبريدج، يوم 22 يوليو.

وأوضح أن الأدلة تشير إلى أن القطة التقطت الفيروس من مالكيها، الذين أصيبوا كذلك بـ”كوفيد-19″.

وتابع “لكن حالة القطة ومالكيها تحسنت منذ ذلك الحين”.

وكشفت الحكومة “لا يوجد أي دليل على أن القطة نقلت الفيروس إلى مالكيها.. ليس هناك أي حيوان أليف قادر على ذلك”.

وأوضحت كبيرة المسؤولين البيطريين، كريستين ميدليميس “هذا حدث نادر جدا.. الحيوان المصاب أظهر أعراضا معتدلة وتعافى خلال أيام قليلة”.

من جهتها، قالت إيفون دويل، المديرة الطبية للصحة العامة في إنجلترا، إن النتيجة “لا يجب أن تكون سببا للقلق”.

وتابعت “تماشيا مع النصيحة العامة بشأن مكافحة فيروس كورونا، يجب أن تغسل يديك بانتظام، بما في ذلك قبل وبعد الاتصال بالحيوانات”.

 

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