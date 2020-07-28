عدد ضحايا كورونا في إيران يتخطى 77600 شخص

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد ضحايا كورونا في 347 مدينة في إيران بلغ للأسف أكثر من 77600 شخص.

ويبلغ عدد الضحايا في كل من محافظات طهران 19250 شخصًا، وفي خراسان رضوي 5833، وفي قم 4230، وفي مازندران3530، وفي لرستان3040 .

وفي سيستان وبلوجستان 2435، وفي أذربيجان الغربية 2340، وفي أذربيجان الشرقية 2280، في كلستان 2048، وفي فارس 1955شخصًا.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة في النظام عدد الوفيات في الـ 24 ساعة الماضية 212 وعدد المرضى تحت العناية المركزة 3819 وهو أعلى رقم منذ تفشي مرض كورونا.

كما أعلنت أمس الأول، أن 25 محافظة في حالة حمراء أو في حالة الإنذار. وقالت أيضًا : زاد عدد الداخلين إلى المستشفيات في البرز بنسبة 60٪ في الشهر الماضي، وأن المنحى التصاعدي في مدن كرج ونظر آباد وفرديس أكثر حدة.

كما في محافظة أردبيل، تضاعف عدد الداخلين إلى المستشفيات مقارنة بالشهر السابق، وفي مدن بارس آباد ومشكين شهر وأردبيل، كانت نسبة الإصابة أكثر.

وقال حريرجي نائب وزير الصحة: إذا كان من المفروض أن يسجل 200 حالة وفاة في اليوم فسنصل خلال 365 يومًا قادمًا، إلى أعداد كبيرة لا تناسب بلدنا». وأضاف: «كل ما زرعنا في يونيو فحصدناه في يوليو) .

وكتب زالي، رئيس لجنة مكافحة كورونا في طهران، في رسالة إلى وزير الصحة: بسبب الاتجاه التصاعدي المستمر لمرض كورونا، وخاصة في طهران، والإرهاق الشديد للموظفين الصحيين والطبيين، وكذلك خروج الطاقم الطبي من خدمة الأنشطة بسبب الإصابة … لذلك، أرجوكم أن تطلبوا متابعة عاجلة لإصدار تصاريح العمل من قبل منظمة شؤون الإدارة والتوظيف في البلد.

في طهران، قال خداكرمي، رئيس اللجنة الصحية بمجلس المدينة: أمس، تم دفن 116 شخصًا وفي اليوم السابق 118 شخصًا في مقبرة بهشت ​​زهراء بطهران، بسبب كورونا، وهو عدد مرتفع جدًا … وأيضًا، جميع أسرة العناية المركزة في العاصمة قابلة للتكملة.

وقال خُشنود، مدير مستشفى تجريش، «في بعض الأوقات نضطر إلى إغلاق بعض أجزاء المستشفى بسبب نقص القوى العاملة. هذه مشكلة لكثير من المستشفيات.

في البرز، قال رئيس جامعة العلوم الطبية: حتى الآن، لدينا 662 حالة وفاة محددة بين المصابين بكورونا في المحافظة، وبالطبع، توفي 887 شخصًا بأعراض كورونا.

في أذربيجان الشرقية، «80٪ من أسرة المستشفيات و 100٪ من سرير العناية المركزة في المستشفيات التي تعالج المصابين بكورونا مشغولة.

وقال رئيس جامعة تبريز للعلوم الطبية: في الوقت الحالي، يرقد 803 أشخاص في مستشفياتنا و 120 شخصًا تحت جهاز التنفس، وعندما نقول تحت جهاز التنفس، فإننا نعني الأشخاص الذين حالتهم حرجة، بحيث مع أفضل رعاية، فإن فرص بقائهم منخفضة حقًا.