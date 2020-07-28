الأرصاد: هطول الأمطار الغزيرة بمناطق المملكة

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الأرصاد: هطول الأمطار الغزيرة بمناطق المملكة

الأرصاد: هطول الأمطار الغزيرة بمناطق المملكة
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المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق كذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 -40 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف وحالة البحر متوسط الموج.

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