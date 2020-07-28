التعليم: بدء صرف المقررات الدراسية 9 أغسطس المقبل

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قالت مصادر إن وزارة التعليم، أصدرت تعميمًا لجميع المدارس الحكومية والأهلية أكدت فيه أنه نظرًا لاكتمال وصول المقررات الدراسية لجميع المراحل للفصل الدراسي الأول لعام ١٤٤١-١٤٤٢إلى المستودعات وكسبًا للوقت فقد تقرر بدء صرفها يوم الأحد 9 أغسطس المقبل.