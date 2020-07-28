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التعليم: بدء صرف المقررات الدراسية 9 أغسطس المقبل

التعليم: بدء صرف المقررات الدراسية 9 أغسطس المقبل
http://almnatiq.net/?p=888693
المناطق_الرياض

قالت مصادر  إن وزارة التعليم، أصدرت تعميمًا لجميع المدارس الحكومية والأهلية أكدت فيه أنه نظرًا لاكتمال وصول المقررات الدراسية لجميع المراحل للفصل الدراسي الأول لعام ١٤٤١-١٤٤٢إلى المستودعات وكسبًا للوقت فقد تقرر بدء صرفها يوم الأحد 9 أغسطس المقبل.

وأكد التعميم أن الصرف سيكون حسب خطة التالية:

١- يتم الصرف للمدارس بموجب البيانات الصادرة من إدارة التجهيزات المدرسية.

٢- ترحيل المقررات الدراسية لجميع المدارس الحكومة عن طريق متعهد النقل.

٣- عند الحاجة لطلب مقررات إضافيا يعتمد الطلب أولًا من إدارة التجهيزات المقررات الدراسية ومن ثم مراجعة  المستودعات للصرف.

٤- صرف المقررات الدراسية للمدارس الأهلية الأحد 16 أغسطس.

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