التعليم: بدء صرف المقررات الدراسية 9 أغسطس المقبل

قالت مصادر إن وزارة التعليم، أصدرت تعميمًا لجميع المدارس الحكومية والأهلية أكدت فيه أنه نظرًا لاكتمال وصول المقررات الدراسية لجميع المراحل للفصل الدراسي الأول لعام ١٤٤١-١٤٤٢إلى المستودعات وكسبًا للوقت فقد تقرر بدء صرفها يوم الأحد 9 أغسطس المقبل.
وأكد التعميم أن الصرف سيكون حسب خطة التالية:
١- يتم الصرف للمدارس بموجب البيانات الصادرة من إدارة التجهيزات المدرسية.
٣- عند الحاجة لطلب مقررات إضافيا يعتمد الطلب أولًا من إدارة التجهيزات المقررات الدراسية ومن ثم مراجعة المستودعات للصرف.
٤- صرف المقررات الدراسية للمدارس الأهلية الأحد 16 أغسطس.
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