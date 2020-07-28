الرئيس الأمريكي يعرب عن تفاؤله بتوفر لقاح ضد فيروس كورونا في نهاية العام الجاري

الرئيس الأمريكي يعرب عن تفاؤله بتوفر لقاح ضد فيروس كورونا في نهاية العام الجاري

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الرئيس الأمريكي يعرب عن تفاؤله بتوفر لقاح ضد فيروس كورونا في نهاية العام الجاري

الرئيس الأمريكي يعرب عن تفاؤله بتوفر لقاح ضد فيروس كورونا في نهاية العام الجاري
http://almnatiq.net/?p=888705

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بتوفر لقاحٍ ضد فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19 ) بحلول نهاية العام، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لإنجاز اللقاح والعقاقير المضادة للفيروس.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي أمس في منشأة موريسفيل للبحوث بولاية نورث كارولينا”: إن الولايات المتحدة تبذل جهودا كبيرة لإنتاج لقاح ضد كوفيد-19، حيث يجري العمل حاليا على أربع لقاحات، وجميعها حققت تقدما مذهلا”.
وأكد ترامب أن اللقاحات ستكون متاحة أمام الجميع فور الانتهاء من تصنيعها”، لافتا الانتباه إلى أن هناك أكثر من 140 تجربة سريرية لعلاجات الفيروس، مثل ريمديسيفير وديكساميثازون وبلازما الدم، بالإضافة إلى علاج الأجسام المضادة الذي ما يزال في المراحل النهائية للتجارب.
يذكر أنه قد بدأت يوم أمس المرحلة التجريبية لنتائج أكبر دراسة حول لقاح كوفيد-19 في العالم، حيث أسهم أول 30 ألف متطوع في اختبار لقاح طورته شركة (موديرنا) بتمويل من الحكومة الأمريكية، فيما ستبدأ بعد ذلك، في أغسطس، الدراسة النهائية للقاح أكسفورد، وتليها خطط لاختبار لقاح آخر من جونسون آند جونسون في سبتمبر، ونوفافاكس في أكتوبر.

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