حساب المواطن يوضح أسباب الحساب الصفري لبعض المؤهلين

المناطق_الرياض

كشف برنامج حساب المواطن، عن أسباب أن يكون صاحب الحساب مؤهلًا للاستحقاق بينما يكون حسابه صفرًا.

وشارك برنامج حساب المواطن، عبر حسابه الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، رسمًا توضيحيًا مصحوبًا بتعليق «ما معنى أن أكون مؤهل واستحقاقي صفر في حساب المواطن».

حالات استثنائية

وأوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حالة إذا كان المستفيد مؤهلًا والاستحقاق صفرًا فإن ذلك يعني أن المستفيد تنطبق عليه شروط الأهلية ولا تنطبق عليه شروط الاستحقاق، مشيرًا إلى أن شروط الاهلية تتمثل في :

– شروط الجنسية للمستفيد الرئيس.

– معيار الإقامة.

– توافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة.

وكشف برنامج حساب المواطن، أن المستفيد الذي تنطبق عليه شروط الأهلية ولا تنطبق عليه شروط الاستحقاق، موضحًا أن عدم انطباق شروط الاستحقاق تجاوز الحد المانع من الدعم وتؤخذ بالاعتبار المعايير التالية :

– عدد أفراد الأسرة.

– أعمار أفراد الأسرة.

– مجموع الدخل الشهري لأفراد الأسرة.

تعليق الطلبات الجديدة

وأوضح حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن أنه في حال كانت حالة الأهلية «غير مؤهل» وتم تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر فإنه لا يمكن إعادة تقديم الطلب في البرنامج مرة أخرى.

وأكد حساب خدمة المستفيدين، الموثق عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أنه تم تعليق استقبال اي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين قال فيه «كنت مؤهل لاستلام المبلغ ولكن تم الزواج وإضافة الزوجة في بيانات التابعين في شهر ثلاثة ميلادي وحتى تاريخ هذا مكتوب لدي غير مؤهل بسبب عدم إضافة الزوجة ومعلومات الأحوال المدنية وهذا غير صحيح تم إضافة الزوجة ومعلوماتي صحيحة في الاحوال علماً بأنه تم تحديث الطلب من تاريخه».

وأعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، صدور نتائج الأهلية للدورة الـ33 «شهر أغسطس 2020».