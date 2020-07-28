الزكاة والدخل توضح مخالفات المنشآت في ضريبة الـ15% والعقوبات المقررة

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر حسابها الموثق بموقع التغريدات القصيرة للتواصل الاجتماعي «تويتر»، 3 مخالفات ترتكبها المنشآت التجارية عند تحصيل ضريبة القيمة المضافة تستدعي تقديم بلاغ لدى وزارة التجارة.

مخالفات المنشآت

وأشارت، إلى أن المخالفات التي ترتكبها تتضمن الحالات التالية :

– اختلاف السعر بين الرف والفاتورة.

– الامتناع عن البيع.

– إصدار فاتورة بغير اللغة العربية.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه يحق للمستهلك الإبلاغ عن هذه المخالفات لوزارة التجارة عبر الرقم 1900، أو حساباتها الرسمية على مواقع التواصل.

مكافأة الإبلاغ عن التهرب الضريبي

ونوهت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إلى أنه يمكن للمواطن الذي يريد التبليغ عن حالة تهرب زكوي أو ضريبي، أن يزور الموقع الإلكتروني للهيئة، أو يحمل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وستصله رسالة نصية تفيد باستلام البلاغ أو مكالمة هاتفية للمزيد من المعلومات، أو سيتم إشعار المواطن بنظامية المُبلَّغ عنه أو استكمال الإجراءات النظامية، ثم استلام المكافأة.

وأقرَّت الهيئة العامة للزكاة والدخل مكافأة مالية لمن يسهم في الإبلاغ عن حالات التهرب الزكوي والضريبي، وتُمنح للمبلغين بعد ثبوت المخالفة على المتهرب وتحصيل الأموال منه.

وقدَّرت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكافأة الممنوحة للمبلغين بمقدار 2.5% من المبالغ والغرامات المُحصَّلة، بحد أدنى 1000 ريال وبحد أقصى يصل إلى مليون ريال؛ وذلك وفقًا للضوابط المعتمَدة لذلك من مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل.