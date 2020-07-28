فلكية جدة: عودة “الجوزاء” إلى سماء الفجر في السعودية

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة انه يرصد بسماء السعودية و الوطن العربي في هذا الوقت من العام أواخر يوليو ومطلع أغسطس عودة نجوم الجبار ” اورايون” أو الجوزاء كما تعرف عند العرب لترصد في السماء بعد ان كانت مؤخرا خلف الشمس من منظورنا على الأرض.

فقبل شروق شمس الخميس التاسع من ذو الحجة 30 يوليو 2020 سترصد هذه المجموعة النجمية بالعين المجردة باتجاه بالأفق الشرقي أسفل يمين كوكب الزهرة الساطع قبل شروق الشمس ببضعة ساعات إذا كانت السماء صافية وخالية من الغيوم.

إضافة لذلك يمكن رؤية نجم الدبران بلونه الأحمر ألمع نجم ضمن نجوم الثور إلى أعلى يمين كوكب الزهرة.

نجوم الجبار تظهر في النصف الشمالي من الكرة الأرضية خلال فصل الشتاء وتعبر السماء خلال ساعات الليل ،والعديد من الناس يلاحظها بسهولة في ذلك الوقت بسبب مظهرها المميز.

لكن في أواخر فصل الصيف تزين الأفق الشرقي فجراً ويمكن ملاحظة وضعيتها وكأنها على جنبها ونجومها الثلاثة تشير نحو الأعلى.