إيران.. اندلاع حريق ضخم في منطقة صناعية بمحافظة كرمنشاه (فيديو)

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اندلع حريق كبير، صباح الثلاثاء، في منطقة صناعية ببلدة ”دولت آباد“ التابعة لمحافظة كرمنشاه، غربي إيران، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة أنباء ”جوان“ التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، عن مصادر محلية، أن انفجارا وقع في خزان وقود أدى إلى اندلاع حريق ضخم، مضيفة أن ”رجال الإنقاذ والإطفاء يحاولون احتواء الحريق الذي أتى على ما لا يقل عن 30 مركبة حتى الآن“.